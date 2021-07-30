Казанский суд арестовал одного из организаторов новой финансовой пирамиды

Суд в Казани арестовал сооснователя финансовой пирамиды Кирилла Доронина. Компания Finiko за несколько лет успела собрать около 80 миллионов рублей. Обманутыми оказались сотни россиян по всей стране.

По данным следствия, пирамида была создана в 2019 году. Клиентам обещали доход до 25% в месяц.

В МВД по республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от обманутых вкладчиков. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Сам Доронин вину не признает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.