Прокурор попросил 4 года колонии для разыгравшего приступ коронавируса пранкера

Пранкера, изобразившего приступ коронавируса в метро Москвы, могут посадить на 4 года. Такое наказание запросил прокурор в Пресненском суде.

В феврале 2020 года был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

Блогер был арестован сотрудниками правоохранительных органов и отправлен в СИЗО. Также были задержаны двое соучастников пранкера.