Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест. Такое решение вынес Тверской суд. Ранее в МВД рассказали, что Владимиру Мау предъявили обвинение в мошенничестве на 21 миллион рублей. Это расследование идет в рамках дела, которое ранее завели на экс-замминистра просвещения Марину Ракову, по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Всего уже арестованы четыре человека, один находится под домашним арестом. Сам ректор РАНХиГС не признает свою вину.

С 1 сентября в Москве изменится режим работы безлимитных проездных. Они начнут действовать не со дня продажи, а с даты первой поездки. Это коснется билетов на 30, 90 и 365 дней. Однако срок активации все же останется.

В центре Москвы с вечера 1 июля перекроют движение на участке Большого Гнездниковского переулка. Проехать там нельзя будет почти три недели – до 20 июля. В это время в рамках программы благоустройства там обновят канализацию, водосточную систему и освещение, заменят тротуары и асфальт. Проезд к жилым домам разрешат исключительно местным жителям или спецтехнике. Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда. Для пешеходов организуют безопасный проход.

Между тем российских туристов тревожит не только оспа, проникшая в Турцию, но и цены на отдых. Доллар падает, однако на стоимости путевок это никак не отражается. Туры сейчас обходятся минимум в два раза дороже, чем год назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.