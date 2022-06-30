Ректор РАНХиГС попросил суд освободить его под залог в 21 млн рублей

Ректор РАНХиГС Владимир Мау попросил суд освободить его под залог в 21 миллион рублей. Также сообщается, что он не признает свою вину в особо крупном мошенничестве. Это следует из материалов дела.

Ранее в МВД рассказали, что Мау предъявили обвинение в хищении денег вуза, и следователи просят о домашнем аресте. Это расследование идет в рамках дела, которое ранее завели на экс-замминистра просвещения Марину Ракову по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Всего уже арестованы четыре человека и один находится под домашним арестом.

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