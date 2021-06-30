Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд

В столичной прокуратуре заявили, что дело блогера Эдварда Била о крупном ДТП в центре Москвы направлено в суд.

Блогеру выдали обвинительное заключение. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.