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30 марта, 19:30

Общество

Верховный суд РФ обязал родителей оплачивать услуги ЖКХ за детей, живущих отдельно

Верховный суд РФ обязал родителей оплачивать услуги ЖКХ за детей, живущих отдельно

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Родители должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за детей до их 18-летия, в том случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний. При этом на это не повлияет, живет ли ребенок вместе с родителями или раздельно.

Такое разъяснение содержится в постановлении Верховного суда России. При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут вносить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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