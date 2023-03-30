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Новости

30 марта, 21:45

В мире

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

"Московский патруль": суд в Москве арестовал журналиста WSJ Гершковича

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

Суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Журналиста The Wall Street Journal арестовали в Москве по делу о шпионаже

Новости часа: Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже на 2 месяца

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Лефортовский суд арестовал на 2 месяца журналиста WSJ по делу о шпионаже

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

"Московский патруль": для полковника Росгвардии запросили арест по делу о коррупции

Суд отклонил иск канонической Украинской православной церкви о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом сообщило министерство культуры Украины.

Тем временем, в России не останутся безучастными к судьбе священнослужителей УПЦ в случае их выселения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности эвакуации монахов в Россию

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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