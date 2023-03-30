Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд отклонил иск канонической Украинской православной церкви о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом сообщило министерство культуры Украины.

Тем временем, в России не останутся безучастными к судьбе священнослужителей УПЦ в случае их выселения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности эвакуации монахов в Россию

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