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30 марта, 18:30

Происшествия

Суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже

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Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Под стражей корреспондент The Wall Street Journal проведет два месяца и будет содержаться в СИЗО "Лефортово". Американцу грозит до 20 лет лишения свободы

По данным ФСБ, Гершковича задержали в Екатеринбурге, где он собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий по заданию правительства США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, корреспондента взяли с поличным. А официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге никакого отношения к журналистике не имела.

Также в МИД сообщили, что по поводу ареста Гершковича США пока не обращались. Еще в ведомстве пояснили, что на данный момент визы иностранным журналистам в России выдаются в обычном режиме и никаких дополнительных ограничений нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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