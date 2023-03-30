30 марта, 16:45Экономика
Новости часа: Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже на 2 месяца
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, подозреваемый в шпионаже, проведет под арестом два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Лефортовского суда.
Центробанк России продлил до 1 октября ограничение на торговлю заблокированными иностранными бумагами. Об этом заявил регулятор.
Некоторые африканские и азиатские страны заявили, что готовы позволить спортсменам РФ выступать под своим флагом. Об этом рассказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.