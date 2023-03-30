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30 марта, 16:15

Происшествия

Лефортовский суд арестовал на 2 месяца журналиста WSJ по делу о шпионаже

Лефортовский суд арестовал на 2 месяца журналиста WSJ по делу о шпионаже

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

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Лефортовский суд 30 марта арестовал на два месяца журналиста The Wall Street Journal. Его подозревают в шпионаже, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что сотрудник американского издания использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия незаконной деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Кремле уточнили, что речи о подозрениях не идет, так как корреспондента поймали с поличным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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