Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ, гражданина США Эвана Гершковича. Ранее он был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже.

Ранее об аресте журналиста попросили следователи ФСБ. По данным спецслужб, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, собирал сведения о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России, составляющие гостайну. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.