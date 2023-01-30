Фургал попросил признать его невиновным в организации убийств конкурентов

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился к присяжным с просьбой признать его невиновным в организации покушения на убийства предпринимателей. Очередное заседание по громкому делу бывшего губернатора Хабаровского края проходит в Мособлсуде 30 января. Как заявил экс-чиновник, он никогда не решал вопросы бизнеса методом жестокой расправы с конкурентами.

Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года. Его обвиняют в убийствах коммерсантов в 2004–2005 годах, организации преступного сообщества, а также в семи эпизодах мошенничества.

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