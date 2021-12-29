Блогера Хованского выпустили из СИЗО

Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, изменили меру пресечения. Суд выпустил его из СИЗО, но запретил определенные действия. А именно – выходить из дома ночью, посещать развлекательные мероприятия, пользоваться почтой и интернетом, общаться со свидетелями по делу и журналистами.

Хованского задержали после исполнения песни про теракт на Дубровке. Позднее блогер извинился и назвал свой поступок "ужасной ошибкой". Максимально по данной статье ему может грозить до 7 лет лишения свободы, либо штраф до 1 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.