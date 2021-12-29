Суд арестовал мужчину, угрожавшего устроить взрыв в столичном ТЦ

Мужчина, угрожавший устроить взрыв в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, арестован на 2 месяца. Подозреваемый был заключен под стражу до 26 февраля. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".

Об инциденте 26 декабря сообщили очевидцы. По словам одних, мужчина якобы открыл стрельбу, другие утверждали, что, будучи пойманным на краже, тот стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания ТЦ.

Позже в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что неизвестный был задержан охранниками после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату, после чего скрылся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.