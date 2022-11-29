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29 ноября, 23:30

Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы

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Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы. Она пробудет под стражей минимум до 27 января.

37-летняя Наталья Украинская не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. В аварии выжила девочка, ее уже выписали из больницы.

Как установила медэкспертиза, обвиняемая была в наркотическом опьянении. При этом ранее ее уже лишали водительских прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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