Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы. Она пробудет под стражей минимум до 27 января.

37-летняя Наталья Украинская не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. В аварии выжила девочка, ее уже выписали из больницы.

Как установила медэкспертиза, обвиняемая была в наркотическом опьянении. При этом ранее ее уже лишали водительских прав.

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