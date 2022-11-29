Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на северо-западе Москвы

Хорошевский суд арестовал до 27 января 2023 года 37-летнюю Наталью Украинскую, обвиняемую в ДТП на северо-западе столицы, в результате которого погибли женщина и ее несовершеннолетний сын.

Вечером 27 ноября водитель автомобиля Kia на улице Свободы не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. От полученных травм женщина и ее малолетний сын скончались. Дочка потерпевшей была выписана из больницы и находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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