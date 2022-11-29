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Новости

29 ноября, 18:15

Происшествия

Суд вынес приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолет

Суд вынес приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолет

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В Москве вынесли приговор мужчине, который продал самолет арендованный им у иностранной компании. Лайнер продала подставная фирма, однако новому собственнику удалось выяснить, что документально он так и не стал владельцем судна, и в итоге обман вскрылся. Об этом сообщили в МВД.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". При этом общая сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей. Лайнер уже вернули его законному владельцу, а мошенника суд признал виновным и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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