Суд арестовал предполагаемого наркокурьера, пытавшегося скрыться от полиции на МКАД.

Мера пресечения для 23-летнего ранее судимого мужчины избрана с учетом позиции надзорного органа. Решением суда молодой человек будет заключен под стражу до 26 января 2022 года.

Погоня со стрельбой произошла на МКАД 26 ноября. Водитель BMW попытался скрыться после требования остановиться. В ходе преследования инспекторы ДПС применили табельное оружие. Заблокировать автомобиль удалось на 35-м километре Симферопольского шоссе.