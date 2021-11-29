Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к 4 годам колонии

Гособвинение попросило суд приговорить бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда столицы.

"Государственный обвинитель в своих прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным по части 1 статьи 330, части 3 статьи 148, п. п. "в", "д" части 3 статьи 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказала собеседница агентства.

В конце сентября бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы.

