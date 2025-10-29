29 октября, 08:00Шоу-бизнес
Джиган попросил у суда три месяца на примирение с Самойловой
Рэпер Джиган подал ходатайство о предоставлении трех месяцев для возможного примирения с супругой Оксаной Самойловой. Встреча представителей звездной пары состоялась в суде, куда блогер явилась лично, в то время как певец отсутствовал.
Сторона Самойловой в ходе заседания ходатайствовала о закрытии процесса, отметив отсутствие споров относительно детей и совместного имущества. Суд назначил следующее рассмотрение иска на 17 ноября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.