Суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

Блогер и модель получили по 10 месяцев колонии за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Суд признал их виновными в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя, который просил именно о таком наказании для подсудимых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.