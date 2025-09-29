Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Футболист Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую с целью уменьшить алименты на троих детей. Рассмотрение дела назначено на 9 октября в Савеловском районном суде Москвы. Пара рассталась 12 лет назад, а в 2013 году суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге 50% дохода.

Спортсмен хочет сократить выплаты на детей из-за новых расходов – у него появилась другая семья и еще один ребенок, дочь Ева от Анны Петрушиной. По словам адвоката Карена Погосова, семейный кодекс России позволяет снизить алименты в случае изменения семейного положения и увеличения расходов.

