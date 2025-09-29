Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 22:45

Спорт

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Футболист Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов

Телеведущий Дибров согласился платить алименты после развода

Избившего женщину на глазах у ее ребенка мужчину в Подольске отправили под домашний арест

Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

Дмитрий и Полина Дибровы развелись без апелляций и претензий

Дмитрий и Полина Дибровы отсутствовали на заседании суда по разводу

Заседание суда о разводе Дмитрия и Полины Дибровых пройдет в Подмосковье

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

"Московский патруль": суд в Москве признал незаконной интернет-торговлю редкими моллюсками

Футболист Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую с целью уменьшить алименты на троих детей. Рассмотрение дела назначено на 9 октября в Савеловском районном суде Москвы. Пара рассталась 12 лет назад, а в 2013 году суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге 50% дохода.

Спортсмен хочет сократить выплаты на детей из-за новых расходов – у него появилась другая семья и еще один ребенок, дочь Ева от Анны Петрушиной. По словам адвоката Карена Погосова, семейный кодекс России позволяет снизить алименты в случае изменения семейного положения и увеличения расходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыспортвидеоАрина УстюковаЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика