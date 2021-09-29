Главу компании Group-IВ Илью Сачкова поместили в изолятор на Петровке – СМИ

Главу компании Group-IВ Илью Сачкова поместили в изолятор на Петровке. Об этом сообщают информагентства.

Ранее сообщалось, что в столичном офисе Group-IB прошли обыски. В компании на тот момент не смогли уточнить причину оперативных мероприятий.

Позже Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте основателя компании Ильи Сачкова на два месяца по подозрению в совершении преступления, до 27 ноября. Его подозревают в госизмене.