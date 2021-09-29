Суд прекратил дело в отношении летчика после выходки блогера с вертолетом – СМИ

Суд прекратил дело в отношении летчика, который поднял в воздух вертолет с привязанным человеком. Об этом пишут СМИ.

Скандальную выходку в мае организовал блогер Михаил Литвин. Он предложил своим подписчикам за деньги выполнить экстремальное задание. Услуги пилота тоже оплатил.

Однако после того, как видео появилось в Сети, им заинтересовались следователи. Вертолет изъяли, а пилота отстранили от полетов.

Было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом привязанный фанат проходил этому по делу потерпевшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.