Суд арестовал основателя крупной международной компании-разработчика Илью Сачкова

Лефортовский суд арестовал на 2 месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене.

Наказание по статье составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С учетом таких обвинений, материалы все засекречены. Известно только, что накануне в компании прошли обыски. Занимается она разработкой программ против кибератак, мошенничества, а также для защиты интеллектуальной собственности в Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.