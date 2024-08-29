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29 августа, 18:15

Политика

Военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова

Военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова

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Военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова. Он помещен под стражу до 29 октября и будет отправлен в СИЗО № 2 "Бутырка". Генерала подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку стройматериалов и других вещей на свой загородный участок за счет парка "Патриот". Попов отвечал за развитие и обслуживание парка.

Семья Попова владеет недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей. Законность покупки сейчас проверяется. По месту проживания бывшего замминистра проводят обыски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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