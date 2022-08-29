118 административных протоколов составили на потенциальных участников автопробега в Москве

В Таганском суде завершилось заседание по делу владельцев элитных авто, которые планировали устроить автопробег в центре Москвы.

На скамье подсудимых оказались организаторы и потенциальные участники автопробега. В отношении нарушителей составили 118 административных материалов.

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