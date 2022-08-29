Экс-мэр Архангельска получил 15 суток за нарушение порядка при автопробеге в Москве

Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток бывшего мэра Архангельска Александра Донского, признав его виновным в нарушении порядка при организации несогласованного автопробега в центре столицы.

Сам он вину не признал, как и организатор акции Алексей Хитров. Последнему также дали 15 суток.

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