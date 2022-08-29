Организаторов элитного автопробега в Москве арестовали на 15 суток

Таганский суд арестовал на 15 суток братьев Хитровых, они организовали автопробег для "богатых и успешных", не согласовав маршрут. Сергей Хитров признал вину и извинился, его брат – нет, но суд решил иначе. Впереди рассмотрение еще пяти дел в отношении участников ралли.

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