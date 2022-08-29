Суд назначил обязательные работы охраннику, испортившему картину в "Ельцин Центре"

Охраннику, который испортил картину в "Ельцин Центре", назначили 180 часов обязательных работ. Также Александру Васильеву назначили принудительное лечение.

Охранник в декабре 2021 года решил "исправить" работу ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры". Он ручкой дорисовал изображение глаз. Картина принадлежит Третьяковской галерее, ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Охранник признал вину и принес извинения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.