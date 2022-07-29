В Крыму осудили директора зоопарка, где тигр откусил палец ребенку

В Крыму директора парка львов "Тайган" отправляют в колонию. Олега Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии за инцидент с тигром. В сентябре прошлого года хищник откусил палец годовалому малышу.

Суд установил, что вольеры в парке были оборудованы с нарушением требований безопасности. Директора взяли под стражу после оглашения приговора и отправили в следственный изолятор Симферополя. От также должен выплатить штраф 255 тысяч рублей, и компенсировать моральный вред суммой в 616 тысяч рублей.

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