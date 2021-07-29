Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы

Защита блогера Эдварда Била обжаловала его приговор по делу о ДТП в центре Москвы. Ему просят разрешить позже возвращаться домой.

"Согласно приговору, Билю запрещено покидать жилище с 20:00 до 08:00. Защита просит сократить это время и назначить запрет с 00:00 до 06:00", – говорится в сообщении.

Пресненский суд столицы назначил 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади. Без уведомления контролирующего органа Бил не может покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.