В Германии 101-летнего бывшего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюремного заключения. Как сообщают местные СМИ, Йозефа Шутца судили за пособничество и подстрекательство к убийству тысяч заключенных в концлагере Заксенхаузен. Отмечается, что мужчина до последнего отрицал, что был охранником в концлагере. Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 000 человек. Погибли десятки тысяч узников.

Зуб Патриса Лумумбы захоронят в мавзолее. Ковчег с останками властям Конго передала Бельгия. Это все, что уцелело от национального героя Республики. Политика убили в 61-м году, а тело растворили в кислоте при участии бельгийских военных. Семья добивалась возвращения останков, но только в 2020 году суд постановил вернуть чудом уцелевший золотой зуб. Похороны пройдут завтра, в День независимости Конго.

Таксисты из Абхазии ввели санкции против США и Казахстана. Президентам этих двух государств откажут в обслуживании. Уточняется, что у казахстанского лидера еще есть возможность реабилитироваться. Таксисты готовы возить президента Казахстана, если тот публично принесет извинения жителям Абхазии и согласится с независимостью республики.

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