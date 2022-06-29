Новости мира: 101-летнего охранника концлагеря приговорили к тюремному заключению в ФРГ

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В Германии 101-летнего бывшего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюремного заключения. Как сообщают местные СМИ, Йозефа Шутца судили за пособничество и подстрекательство к убийству тысяч заключенных в концлагере Заксенхаузен. Отмечается, что мужчина до последнего отрицал, что был охранником в концлагере. Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 000 человек. Погибли десятки тысяч узников.
Зуб Патриса Лумумбы захоронят в мавзолее. Ковчег с останками властям Конго передала Бельгия. Это все, что уцелело от национального героя Республики. Политика убили в 61-м году, а тело растворили в кислоте при участии бельгийских военных. Семья добивалась возвращения останков, но только в 2020 году суд постановил вернуть чудом уцелевший золотой зуб. Похороны пройдут завтра, в День независимости Конго.
Таксисты из Абхазии ввели санкции против США и Казахстана. Президентам этих двух государств откажут в обслуживании. Уточняется, что у казахстанского лидера еще есть возможность реабилитироваться. Таксисты готовы возить президента Казахстана, если тот публично принесет извинения жителям Абхазии и согласится с независимостью республики.
Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
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