Суд удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении

Суд удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщают РИА Новости.

Экс-глава Минэкономики был осужден в декабре 2017 года за получение взятки в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима.

После освобождения Улюкаеву будет запрещено занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций.

Также суд назначил обвиняемому штраф в 130 миллионов рублей. Сам экс-министр вину так и не признал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

