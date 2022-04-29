Экс-министр Улюкаев может выйти на свободу досрочно – СМИ

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

Экс-глава Минэкономики был осужден в декабре 2017 года за получение взятки в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима. Однако на этой неделе, если верить сообщениям СМИ, суд удовлетворил ходатайство об УДО бывшего министра.

После освобождения Улюкаеву будет запрещено занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций. Также суд назначил обвиняемому штраф в 130 миллионов рублей. Сам экс-министр вину так и не признал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

