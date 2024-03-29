Новости регионов: суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Бывшего главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова освободили от наказания по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор. Александр Мамонтов ранее был приговорен к 10,5 года лишения свободы по статье о халатности. Следствие считало, что он был в курсе всех нарушений, которые обнаружили в торговом центре. Суд отменил наказание в связи с истечением срока давности.

В селе Михайловское в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка. Талые воды зашли в райцентр. По словам специалистов, из-за морозов земля промерзла на полтора метра, поэтому вода не может уйти в почву. В администрации района предлагают жителям эвакуировать их в пункты временного размещения или к родственникам.

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