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Новости

29 марта, 20:00

Происшествия

Новости регионов: суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Новости регионов: суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

Новости часа: напавшего на контролера Моспаркинга мужчину отправили за решетку

Напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил тюремный срок

Восьмой фигурант по делу о теракте в "Крокусе" отправлен в СИЗО

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца

Басманный суд арестовал восьмого подозреваемого в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы арестовал семью Исломовых по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Бывшего главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова освободили от наказания по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор. Александр Мамонтов ранее был приговорен к 10,5 года лишения свободы по статье о халатности. Следствие считало, что он был в курсе всех нарушений, которые обнаружили в торговом центре. Суд отменил наказание в связи с истечением срока давности.

В селе Михайловское в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка. Талые воды зашли в райцентр. По словам специалистов, из-за морозов земля промерзла на полтора метра, поэтому вода не может уйти в почву. В администрации района предлагают жителям эвакуировать их в пункты временного размещения или к родственникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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