Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Более 2,5 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольных матчах РПЛ в столице 29–31 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Десять школьников из Москвы стали победителями на Всероссийской олимпиаде по физике. Об этом рассказал Сергей Собянин.