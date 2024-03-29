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29 марта, 18:15

Спорт

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

Новости часа: напавшего на контролера Моспаркинга мужчину отправили за решетку

Напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил тюремный срок

Восьмой фигурант по делу о теракте в "Крокусе" отправлен в СИЗО

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца

Басманный суд арестовал восьмого подозреваемого в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы арестовал семью Исломовых по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Более 2,5 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольных матчах РПЛ в столице 29–31 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Десять школьников из Москвы стали победителями на Всероссийской олимпиаде по физике. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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