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29 марта, 18:15

Происшествия

Басманный суд избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

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В Басманном суде избрали меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Под стражей он пробудет до 22 мая. По словам адвоката, обвиняемый частично признал свою вину.

Тем временем в офисе криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" прошли обыски. Их провели на фоне сообщений, что террористы получали финансовую поддержку в том числе криптовалютой.

Также в Следственном комитете РФ уточнили, что расследованием дела занимается управление по военным преступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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