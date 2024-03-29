Басманный суд избрал меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокусе"

В Басманном суде избрали меру пресечения девятому фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Под стражей он пробудет до 22 мая. По словам адвоката, обвиняемый частично признал свою вину.

Тем временем в офисе криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" прошли обыски. Их провели на фоне сообщений, что террористы получали финансовую поддержку в том числе криптовалютой.

Также в Следственном комитете РФ уточнили, что расследованием дела занимается управление по военным преступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.