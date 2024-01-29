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29 января, 17:15

Спорт

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года

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Спортивный арбитражный суд посчитал, что Камила Валиева не смогла предоставить доказательства отсутствия намерения принимать допинг. Таким образом, фигуристка будет дисквалифицирована на четыре года.

Ранее в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, в связи с чем Всемирное антидопинговое агентство обратилось в CAS с требованием дисквалифицировать Валиеву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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