29 января, 17:15Спорт
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года
Спортивный арбитражный суд посчитал, что Камила Валиева не смогла предоставить доказательства отсутствия намерения принимать допинг. Таким образом, фигуристка будет дисквалифицирована на четыре года.
Ранее в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, в связи с чем Всемирное антидопинговое агентство обратилось в CAS с требованием дисквалифицировать Валиеву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.