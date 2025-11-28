Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков

Суд арестовал организатора подмосковного рехаба для подростков, в котором пытали и избивали несовершеннолетних. Анна Хоботова заключена под стражу до 22 января 2026 года.

Известно, что она сама явилась к следователям. При этом на допросе женщина не признала вину и не раскаялась. Хоботовой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

