Обманувшие певицу Долину мошенники получили от 4 до 7 лет лишения свободы

Мошенники, обманувшие народную артистку России Ларису Долину, получили от 4 до 7 лет лишения свободы. Это 4 человека, которые лично забирали деньги при продаже квартиры, а также занимались их переводом.

Суд официально вернул квадратные метры певице, арест с них снят. Покупательница квартиры Долиной, согласно решению суда, может забрать только свой телефон, который фигурировал в деле в качестве вещественного доказательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.