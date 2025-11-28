Суд назначил каждому фигуранту по делу Долиной штраф около 1 миллиона рублей

Балашихинский суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Четверо осужденных получили от 4 до 7 лет колонии и штрафы около 1 миллиона рублей каждый. Суд установил, что они перевозили и перечисляли деньги, полученные от артистки обманным путем.

Певица лишилась 112 миллионов рублей за квартиру и около 175 миллионов личных сбережений. Для возврата этих средств ей необходимо подавать отдельный иск. Квартиру в Ксеньинском переулке Долиной вернули, арест с недвижимости сняли. Покупательница получает обратно только свой телефон, изъятый на время следствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.