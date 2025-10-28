Суд вернул Ларисе Долиной квартиру после сделки с мошенниками

Суд аннулировал сделку по продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Экспертиза установила, что в момент подписания документов певица находилась под психологическим воздействием мошенников и не отдавала отчет своим действиям.

Покупательница Полина Лурье, заплатившая 112 миллионов рублей за 236-метровую квартиру, осталась без денег и недвижимости. Долина была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.