В Ижевске задержали директора ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске

В Ижевске задержали директора частного охранного предприятия, которое должно было обеспечивать безопасность в школе, где произошла стрельба. Следствие будет требовать его ареста по обвинению в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности. Заседание состоится 28 сентября, сообщили в суде.

15 человек, пострадавших при стрельбе, проходят лечение в пяти городских больницах в Москве. Ухудшения состояния ни у кого не наблюдается, сообщили в Минздраве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.