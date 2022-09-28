Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" признался в даче взятки при строительстве здания

Совладелец "Зимней вишни" признался следствию в даче взятки при строительстве торгового центра. Об этом сообщил его адвокат. По его словам, деньги от Вячеслава Вишневского получил представитель Госстройнадзора.

Ранее следствие попросило суд о наказании для Вишневского сроком на 10 лет колонии, а также штрафе в 490 миллионов рублей. Обвиняемый находится в СИЗО, срок заключения ему продлили до 28 декабря.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек. Большинство из них – дети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.