Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Технологии

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей

Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Новости часа: движение по магистралям Москвы стало свободнее с открытием новых развязок

"Московский патруль": Мособлсуд приговорил Мавриди к 20 годам колонии за убийство Маругова

"Московский патруль": Дорогомиловский суд продлил меру пресечения Алексею Выговскому

"Московский патруль": В подмосковной Лобне озвучили приговор Никите Лебедеву

"Московский патруль": блогер Елена Блиновская приехала в Пресненский районный суд

"Московский патруль": Александр Мавриди впервые заговорил за все время судебного процесса

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

"Актуальный репортаж": футболист "Спартака" Промес приговорен к 1,5 годам заключения

Суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей, сообщила ФАС. Причиной стала неуплата ранее назначенного штрафа.

Его выписали еще в феврале 2022 года. Тогда антимонопольная проверка установила, что правила, связанные с фoрмированием и блокировками аккаунтов, а также oбращения контента пользователей на YouTube, являются непрoзрачными, необъективными и непредсказуемыми. Речь идет о необоснованной блокировке каналов, принадлежащих российским СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судытехнологиивидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика