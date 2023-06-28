Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей

Суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей, сообщила ФАС. Причиной стала неуплата ранее назначенного штрафа.

Его выписали еще в феврале 2022 года. Тогда антимонопольная проверка установила, что правила, связанные с фoрмированием и блокировками аккаунтов, а также oбращения контента пользователей на YouTube, являются непрoзрачными, необъективными и непредсказуемыми. Речь идет о необоснованной блокировке каналов, принадлежащих российским СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.