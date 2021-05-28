Мосгорсуд вынес приговор подбросившим наркотики Голунову экс-полицейским

Мосгорсуд вынес приговор бывшим полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Они получили сроки от 5 до 12 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Голунова к осужденным. Они должны выплатить журналисту по миллиону рублей.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.