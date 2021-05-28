Суд приговорил на сроки от 5 до 12 лет экс-полицейских, сфабриковавших дело Голунова

Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии экс-полицейских, которых подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева – к 8 годам, Романа Феофанова – к 8 годам колонии, Акбара Сергалиева – к 8 годам колонии, Дениса Коновалова – к 5 годам колонии", – уточнили в суде.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.