Суд взыскал с экс-полицейских в пользу Голунова 5 млн рублей

Мосгорсуд взыскал с бывших полицейских в пользу Ивана Голунова 5 миллионов рублей. С каждого из фигурантов взыскано по миллиону рублей.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.