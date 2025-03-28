Суд признал сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной недействительной. Процесс длится около полугода.

Летом 2024 года народная артистка сообщила, что оказалась жертвой мошенников. На ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указала, что на сделку она пошла, потому что была введена в заблуждение.

По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Все фигуранты дела в настоящий момент находятся в СИЗО.

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